Украинский военный из-за издевательств перешел на сторону ДНР

Три сержанта вымогали у рядового деньги

Украинский рядовой Анатолий Тараненко, служивший в механизированном батальоне 1-й танковой бригады ВСУ, обратился к народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики с просьбой защитить его от сослуживцев.

"С целью сохранения жизни украинского гражданина во взаимодействии с силовыми ведомствами республики 28 января проведена успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию рядового Анатолия Тараненко", - цитирует информагентство REGNUM заявление заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

По его словам, над рядовым издевались три сержанта. Они отбирали у него деньги.

Уточняется, что позиции ВСУ недавно оставили еще два солдата. Они скрываются в районе населенного пункта Тарамчук. В ДНР отметили, что готовы оказать помощь и им.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что вопроса о присоединении к России территорий ДНР и ЛНР в настоящее время на повестке дня не стоит.

В декабре Владимир Путин отметил, что лидеры Украины "оглядываются на крайние националистические силы", именно поэтому у них и не получается прекратить конфликт в Донбассе. По словам Путина, Россия будет наращивать поддержку региона.

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