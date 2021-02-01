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Онищенко предложил по-новому считать заболевших коронавирусом

15:51
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Депутата не устроила нынешняя методика подсчета больных

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил новый способ подсчета заболевших коронавирусом. По его мнению, считать пациентов с COVID-19 нужно так же, как случаи гриппа или ОРВИ.

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"Мы наблюдаем демонизацию коронавируса: сегодня речь идет уже о более чем 103 миллионах заболевших COVID-19", - подчеркнул Онищенко. Он объяснил, что такая огромная цифра получилась, потому что число заболевших суммировали с конца 2019 года. По мнению депутата, правильнее было бы каждый год начинать подсчеты с нуля.

"Завершился год - подвели итоги и начали считать по новой. Считаю, что с коронавирусом нам надо возвращаться к общепринятым нормам подсчета заболеваемости", - заявил он.

Онищенко добавил, что на сегодняшний день единственной инфекцией, по которой обоснованно производить накопительные подсчеты, является ВИЧ/СПИД, передает ФАН.

"Эти показатели учитываются с 1998 года. Это оправдано, так как ВИЧ - это на всю жизнь, у этой инфекции длинный инкубационный период, есть и другие особенности. COVID-19, который является респираторной инфекцией, пора считать по годам. Это будет правильно не только с эпидемиологической, но и с психологической точки зрения", - резюмировал депутат.

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