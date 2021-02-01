В Донбассе началась вакцинация российским "Спутником V"

ДНР и ЛНР получили первую партию вакцины
Жителей Донбасса начали прививать российским препаратом "Спутник V" (разработка центра им. Гамалеи) для профилактики новой коронавирусной инфекции. Кабинеты вакцинации заработали с 15:00 мск.
ДНР и ЛНР получили первую партию российской вакцины накануне. Как сообщил "Интерфаксу" советник главы ЛНР Родион Мирошник, сначала вакцина будет доступна работникам здравоохранения и ряда других служб, чья деятельность предполагает встречи с большим количеством людей.
"Дальше эти категории будут расширены. Вакцинация будет проводиться бесплатно и на добровольной основе", - добавил представитель ЛНР.
По словам Мирошника, поставки препарата будут вестись на регулярной основе. Как и в России, вакцинация "Спутником V" – это бесплатно и добровольно.
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