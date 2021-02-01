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Украина возобновила импорт электроэнергии из России

15:23
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Ранее Киев заявлял о планах отключиться от российской энергосистемы

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, передает РИА "Новости" со ссылкой данные компании "Укрэнерго".

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"Россия: экспорт 0 МВт/час, импорт 200 МВт/час", - сказано в сообщении.

Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко выступил за "разумные ограничения" импорта электроэнергии из Белоруссии и России, а также за отсоединение от российской энергосистемы. Киеву, по словам и.о. главы ведомства, следует объединяться с европейской энергосистемой.

Ранее оператор электросетей Финляндии - компания Fingrid - сообщила о разработке четырех сценариев развития финского рынка электроэнергии. Два таких сценария, по развитию ветроэнергетики и солнечной энергетики, предполагают отказ от импорта электричества из России к 2035 году.

Прежде глава жилищного союза Украины Александр Скубченко заявил, что массовые неплатежи за коммунальные услуги в стране ведут ее "в никуда". По словам эксперта, по итогам декабря 2020-го долги украинского населения составили 66,1 миллиарда гривен (примерно 172 миллиарда рублей).

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