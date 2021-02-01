Украинский флот провел маневры с эсминцами ВМС США в Черном море

От Украины в учениях участвовала "катерная группа"

Совместные учения в акватории Черного моря провел флот Украины с кораблями военно-морских сил США. В операции по "поддержанию морской безопасности в регионе" участвовал американский эсминец "Портер".

"В акватории Черного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации военно-морских сил ВС Украины вместе с американскими эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки на море типа PASSEX", - говорится в сообщении пресс-службы ВМС Украины в Facebook.

Как сообщила пресс-службы, цель маневров - обеспечение безопасности в Черном море, а также совершенствование совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и США. Подчеркивается, что все элементы тренировки отработали в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

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