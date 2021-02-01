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В УК может появиться статья о призывах к антироссийским санкциям

15:33
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Поправку могут внести в уже прошедший первое чтение законопроект

В России могут ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, которого цитирует ТАСС.

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"В законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия", - сказал председатель нижней палаты парламента.

Уточняется, что он имел в виду проект закона об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории России.

Ранее стало известно об обсуждении в различных инстанциях Евросоюза новых ограничительных мер против Москвы. Это связано с арестом оппозиционера Алексея Навального. По словам посла ЕС в России Маркуса Эдерера, любая страна-член ЕС может выступить инициатором новых санкций, но их потом нужно согласовать с другими партнерами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров же отметил, что заявления западных лидеров о якобы отравленном, а затем незаконно арестованном Навальном идут как под копирку.

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