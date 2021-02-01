Илон Маск научил обезьяну играть в видеоигры при помощи чипа

Нейроимплант вживили в мозг животного

Илон Маск заявил, что в рамках его стартапа Neuralink удалось вживить нейроимплант в мозг примата, после чего животное смогло при помощи нейронных импульсов управлять объектами компьютерной игры. Ранее схожие опыты были проведены на свиньях.

В черепную коробку подопытного примата имплантировали небольшое устройство, которое при помощи тончайших электродов подключили к головному мозгу. По словам Маска, обезьяна "счастлива" и чувствует себя отлично. Видео с подопытными животными он пообещал показать в марте.

В дальнейшем изобретатель надеется привлечь к испытаниям добровольцев, которые не могут самостоятельно управлять конечностями. Предполагается, что новое устройство поможет таким людям вернуть подвижность, а в дальнейшем даже сможет переносить воспоминания из мозга на компьютер или в роботизированное тело, передает Bloomberg.

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