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Ученые рассказали об опасности диабета во время беременности

15:44
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

По данным ВОЗ, от гестационного диабета страдают примерно 3-10% беременных

Развитие диабета во время беременности удваивает вероятность коронарной недостаточности и прочих сердечных заболеваний. К такому выводу пришли ученые исследовательского центра Kaiser Permanente в американском Окленде, передает ТАСС.

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"Страдавшие от диабета во время беременности женщины в два раза чаще заполучали ранние признаки развития коронарной недостаточности, чем остальные участницы наблюдений", - отметила эпидемиолог Эрик Гандерсон.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, от так называемого гестационного сахарного диабета страдают примерно 3-10% беременных женщин. Это временная неспособность корректно управлять уровнем глюкозы в крови. Возникает она обычно через некоторое время после зачатия ребенка. Исчезает - после его появления на свет.

Ранее ученые выяснили, что COVID-19 может спровоцировать развитие сахарного диабета. Переболевшим коронавирусом советуют повременить с серьезными физическими нагрузками, отказаться от алкоголя и не ходить в баню. На восстановление организму потребуется как минимум две недели.

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