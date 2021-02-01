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Половина населения Украины оказалась за чертой бедности

15:48
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

В Раде призвали срочно утвердить стратегию борьбы с этим явлением

Верховная рада Украины должна поставить перед правительством задачу: срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью до 2030 года. С таким призывом выступила в украинском парламенте вице-спикер Елена Кондратюк. По ее данным, за чертой бедности проживает около половины населения Незалежной.
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 "По данным многих международных организаций, уровень бедности в Украине вырос до 50%, за чертой бедности находится около 19 миллионов украинцев", — заявила Кондратюк.

По данным Государственной службы статистики Украины, в феврале 2020 года население страны составляло 41,9 миллиона человек. В то же время в правительстве заявляли, что в стране около 37,3 миллиона жителей.

Кондратюк напомнила депутатам, что в соответствии с целями ООН Украина обязалась сократить уровень бедности к 2030 году в четыре раза, передает "Страна.ua".

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