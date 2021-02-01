Умер поэт и актер Виктор Коваль

Ему было 73 года

Поэт и актер Виктор Коваль умер в возрасте 73 лет. О его смерти сообщил поэт Лев Рубинштейн.

"Витюши Коваля нет больше с нами. С сегодняшнего утра надо как-то привыкать жить без него. Пока не знаю, как", - написал он в Facebook.

В конце 80-х Коваль входил в поэтическую группу "Альманах". В частности, его произведения публиковались в журналах "Знамя" и "Театральная жизнь".

До этого, в 50-х, Коваль снимался в кино. Он сыграл в фильмах "Дело Румянцева", "Дружок", " Любушка", "Васек Трубачев и его товарищи".

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