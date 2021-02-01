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Климатолог предположил, когда в Москве будет всегда лето

15:59
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

В российской столице отчетливо видны изменения климата

В России, как и на всем северном континенте, глобальное потепление идет вдвое быстрее, рассказал климатолог Владимир Антонов. Он предположил, что рано или поздно Москве может наступить вечно теплая погода.
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Специалист заявил, что на сегодняшний день Россия в два раза опережает остальные страны мира по росту температурных показателей. Это объясняется отражательной способностью Земли.

"Это особенность всех стран, территория которых достигает северного континента. К примеру, в Арктике потепление идет в три раза быстрее, чем в остальных точках земного шара. Связан этот процесс с эффектом альбедо, то есть отражательной способностью Земли", - объяснил Антонов.

Он подчеркнул, что климата, как в Калифорнии, в Москве не будет. Тем не менее на стыке XXI–XXII в российской столице может установиться погода, как на юге страны, передает "Вечерняя Москва".

"Влажный субтропический климат, как в Сочи, в Москве в конце текущего века вполне реален", - сказал Антонов и отметил, что подобный прогноз является лишь предположением.

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