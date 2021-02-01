Климатолог предположил, когда в Москве будет всегда лето

В российской столице отчетливо видны изменения климата

В России, как и на всем северном континенте, глобальное потепление идет вдвое быстрее, рассказал климатолог Владимир Антонов. Он предположил, что рано или поздно Москве может наступить вечно теплая погода.

Специалист заявил, что на сегодняшний день Россия в два раза опережает остальные страны мира по росту температурных показателей. Это объясняется отражательной способностью Земли.

"Это особенность всех стран, территория которых достигает северного континента. К примеру, в Арктике потепление идет в три раза быстрее, чем в остальных точках земного шара. Связан этот процесс с эффектом альбедо, то есть отражательной способностью Земли", - объяснил Антонов.

Он подчеркнул, что климата, как в Калифорнии, в Москве не будет. Тем не менее на стыке XXI–XXII в российской столице может установиться погода, как на юге страны, передает "Вечерняя Москва".

"Влажный субтропический климат, как в Сочи, в Москве в конце текущего века вполне реален", - сказал Антонов и отметил, что подобный прогноз является лишь предположением.

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