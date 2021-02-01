К такому формату готовы все регионы страны, заявил глава Рособрнадзора

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев сообщил, что в 2021 году ЕГЭ по информатике впервые проведут на компьютерах.

"Все регионы готовы к такому формату проведения экзаменов, необходимое компьютерное оборудование было закуплено", - приводит слова руководителя ведомства ТАСС.

Он добавил, что весной ожидается итоговая проверка перед введением компьютерной формы экзамена в штатный режим.

Ранее президент Владимир Путин в ходе беседы по видеосвязи со студентами страны отметил, что система ЕГЭ периодически становится объектом справедливой критики. При этом глава государства уточнил, что у этой системы есть и очевидные плюсы - например, возможность для абитуриентов с периферии поступать в ведущие учебные заведения страны.

ЕГЭ, продолжил российский лидер, модернизируется, применяется в том числе и смешанная система поступления в ряд институтов.

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