ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕГЭ по информатике впервые проведут на компьютерах

16:13
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

К такому формату готовы все регионы страны, заявил глава Рособрнадзора

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев сообщил, что в 2021 году ЕГЭ по информатике впервые проведут на компьютерах.

Старшеклассники рассказали, чего ожидают от ЕГЭ в этом году
Для московских школьников запустили проект по подготовке к экзаменам

"Все регионы готовы к такому формату проведения экзаменов, необходимое компьютерное оборудование было закуплено", - приводит слова руководителя ведомства ТАСС.

Он добавил, что весной ожидается итоговая проверка перед введением компьютерной формы экзамена в штатный режим.

Ранее президент Владимир Путин в ходе беседы по видеосвязи со студентами страны отметил, что система ЕГЭ периодически становится объектом справедливой критики. При этом глава государства уточнил, что у этой системы есть и очевидные плюсы - например, возможность для абитуриентов с периферии поступать в ведущие учебные заведения страны.

ЕГЭ, продолжил российский лидер, модернизируется, применяется в том числе и смешанная система поступления в ряд институтов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Школьники за компьютерами
Школьники за компьютерами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.