ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Голикова назвала число инфицированных ВИЧ в России

16:05
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Всего в мире положительный ВИЧ-статус имеют 38 миллионов человек

На 31 декабря 2020 года в России было зарегистрировано более 1,1 миллиона больных ВИЧ, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что данные пока предварительные, передает ТАСС.

Голикова назвала сроки регистрации третьей российской вакцины от COVID-19
Путин утвердил порядок действий при заносе опасных болезней в Россию

По словам заместителя председателя правительства, 60% болеющих - мужчины. В 2020 году, продолжила Голикова, на 100 тысяч населения показатель заболевания составил 40,77.

Как добавили в Министерстве здравоохранения, о своем статусе знают более 90% инфицированных. Наибольшее количество зараженных среди россиян - в возрасте 30-44 лет.

По данным ВОЗ, на начало 2020 года в мире насчитывалось 38 миллионов больных ВИЧ. Две трети из них живут в африканском регионе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.