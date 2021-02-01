Голикова назвала число инфицированных ВИЧ в России

Всего в мире положительный ВИЧ-статус имеют 38 миллионов человек

На 31 декабря 2020 года в России было зарегистрировано более 1,1 миллиона больных ВИЧ, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что данные пока предварительные, передает ТАСС.

По словам заместителя председателя правительства, 60% болеющих - мужчины. В 2020 году, продолжила Голикова, на 100 тысяч населения показатель заболевания составил 40,77.

Как добавили в Министерстве здравоохранения, о своем статусе знают более 90% инфицированных. Наибольшее количество зараженных среди россиян - в возрасте 30-44 лет.

По данным ВОЗ, на начало 2020 года в мире насчитывалось 38 миллионов больных ВИЧ. Две трети из них живут в африканском регионе.

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