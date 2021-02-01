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Путин подписал указ о выплатах медикам из МВД и ФСИН за работу с COVID-19

16:53
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Величина выплаты составит 68 тысяч 811 рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах за работу с COVID-19 в размере 68 тысяч 811 рублей для медиков из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 1 февраля 2021 года, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года, говорится в документе на портале правовой информации.

Согласно указу, основанием для получения выплаты является освобождение от военных обязанностей и/или нахождение в стационаре из-за развития у медработника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных COVID-19 и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности.

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