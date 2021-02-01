Эксперты оценили, как смягчение ограничений влияет на траты москвичей

С 27 января барам и ресторанам разрешили работать по ночам

Как выяснили аналитики "СберИндекса", влияние смягчения коронавирусных ограничений на траты жителей Москвы пока незначительно. Результаты исследования приводит РБК.

В период с 25 по 31 января наиболее заметным стал рост расходов на посещение учреждений культуры. Если сравнивать с предыдущей неделей, в театрах и кинотеатрах москвичи стали тратить на 24% больше, на выставках и в музеях - на 20%.

Вместе с тем расходы в барах и ресторанах выросли всего на 3%. В целом по стране спад этой статьи расходов составляет 23% (по сравнению с концом января 2020-го).

Аналитики ожидают, что в ближайшее время спрос в сфере услуг повысится на 2%. Способствует этому, в частности, увеличение числа активных торговых точек в Москве - на 4,2%.

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