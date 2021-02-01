Путин возложил цветы к могиле Ельцина

Россияне должны помнить таких людей, как Ельцин, заявил президент

Президент России Владимир Путин 1 февраля - в день 90-летия со дня рождения первого главы России Бориса Ельцина - возложил цветы к его могиле на Новодевичье кладбище. ТВЦ.RU публикует видео с главой государства.

Путин заявил, что россияне должны помнить таких людей, как Ельцин, так как тот никогда не боялся брать ответственность за свои действия и судьбу страны.

Как ожидается, в понедельник Путин также позвонит супруге первого президента России Наине Ельциной.

Ранее на Новодевичьем кладбище Москвы прошла памятная церемония с участием родных, друзей и соратников политика.

Ельцин возглавил страну в 1991 году. Он занимал высший пост до 31 декабря 1999 года.

Видео: в Москве почтили память Бориса Ельцина

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