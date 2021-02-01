Вакцина от COVID-19 становится доступнее для жителей отдаленных районов

Массовая вакцинация продолжается по всей России

18 тысяч 169 россиян вылечились от ковида за сутки. Уже неделю количество выздоровевших превышает число заболевших. Их суточный прирост составил 17 тысяч 648 случаев. С начала пандемии коронавируса более 3 миллионов 300 тысяч россиян преодолели этот недуг. Во всех регионах страны продолжается массовая вакцинация. Благодаря выездным бригадам медиков прививка теперь доступна даже в самых отдаленных районах.

- Ну что, как самочувствие, Евгений Александрович?

Этого малыша здесь называют только по имени и отчеству - Евгений Александрович, хотя когда он только появился на свет, то весил чуть больше килограмма. Мама малыша заболела коронавирусом и не могла дышать.

"Светлана поступила к нам 20 декабря в вечернее время в очень тяжелом состоянии, в крайне тяжелом. Была доставлена вертолетом из города Магнитогорск медициной катастроф. 25 дней была в реанимации", - рассказала заместитель главврача по акушерству и гинекологии областной клинической больницы №2 Челябинска Екатерина Воропаева.

Поражение лёгких - более 90%. В практике роддома этот случай - самый тяжелый. Но челябинские врачи спасли и мать, и ребёнка на сроке в 28 недель.

"Провели такую уникальную операцию. Сохранили всё-таки не только мне жизнь, но и сохранили жизнь моему ребенку. Каждое утро встаю и благодарю Бога", - говорит Светлана.

Избежать осложнений помогает вакцинация. Кадры из Свердловской области - впервые "Спутник V" привозят в небольшой посёлок Новоуткинск. Благодаря выездным бригадам медиков прививка теперь доступна не только в районных центрах.

"Очереди у нас как таковой не существует. Все, кто захотели, сегодня привьются", - сообщила заведующая поликлиникой поселка Новоуткинск Екатерина Ивашова.

Со вторника в регионе смягчаются антиковидные ограничения. Это реакция на постепенное снижение уровня заболеваемости.

На Алтае снова разрешено по ночам работать барам и ресторанам. Постепенно страна справляется с пандемией, хотя как быстро это произойдёт, зависит от вакцинации.

В Подмосковье процедурные кабинеты решено, как и в столице, открывать в торговых центрах.

"Делал это осознанно. И очень удобны вот такие пункты, недалеко от места проживания", - сказал Илья Коротков.

В регионах Поволжья зафиксирован минимальный прирост заражений за последние два месяца. Заметный спад фиксируют в Оренбуржье.

В Дагестане снижение заболеваемости руководство региона называет началом перелома ситуации. Здесь допустили скорое ослабление ограничений. Тем более, что прививочная кампания набирает обороты.

"Это дает свободу, ездить, разъезжать по всем городам. У меня дети в Петербурге, вот я езжу часто, поэтому боюсь заболеть. Прививки я не боюсь, доверяю нашей прививке", - заявила Елена Костина.

Попасть в прививочный кабинет стало ещё проще. В правительстве заявили, что записаться на вакцинацию во всех регионах страны можно электронно.

"Теперь каждый желающий может записаться на прививку через портал "Госуслуг". Раньше это было доступно только в тестовом режиме, но со вчерашнего дня, как мы и обещали, на портале введена специальная форма записи на вакцинацию во всех регионах", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Нужно только выбрать удобное время прививки и медицинскую организацию - все остальные данные уже есть на портале.

"Если в медицинской организации нет слотов, человек оставляет заявку в листе ожидания, то есть он никуда не теряется, ему приходит информация, как только появляется свободное время. Кто-то не смог, отказался - будет такая возможность предоставлена", - заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В Кремле заявили, что ситуация с коронавирусом в России вызывает уверенный оптимизм. За сутки во всей стране зафиксировано более 17 тысяч заражений, это минимальные показатели с конца октября.

Пётр Вершинин. Елена Макарова. "ТВ Центр".

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