Собянин заявил об открытии после реконструкции сразу четырех поликлиник

В понедельник мэр посетил одну из них

В Москве после комплексной реконструкции открылись сразу четыре поликлиники. Одну из них, которая расположена на юго-западе мегаполиса, посетил Сергей Собянин. В медучреждении установили современное оборудование. Для удобства пациентов и медиков кабинеты врачей расположили так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Для медперсонала создали комнаты отдыха, а для посетителей - комфортные зоны ожидания.

С самого утра возле стойки регистратуры - ажиотаж. Многие помнят, как это здание выглядело ещё совсем недавно. Внутри - обшарпанные стены и унылая, даже гнетущая, атмосфера. Теперь одно удовольствие ходить по светлым коридорам. Тем более, когда в холле встречают улыбчивые сотрудники. Новоселье ждали не только москвичи, но и медицинский персонал.

"Очень ждали, да! Ждали переезда! Потому что сейчас, как вы видите, всё очень хорошо оснащено в плане комфорта: как для пациентов, так и для врачей. Конечно, мы ждали этот момент: когда же мы уже переедем!" – говорит заведующая терапевтическим отделением поликлиники №134 филиала №3 Елена Кубышкина.

На месте морально устаревшей поликлиники вырос современный медицинский центр. Площадь четырёхэтажного здания - чуть больше трёх тысяч квадратных метров. Построили его ещё в восьмидесятые годы прошлого столетия. Комплексную реконструкцию начали ровно год назад. Теперь здесь удобно работать врачам, а пациентам комфортно даже ожидать приёма - для них предусмотрели специальные залы с кулерами, мягкими креслами и телевизорами. Обновился и местный буфет - теперь он больше похож на уютное кафе.

В соответствии с новым московским стандартом поликлиник, рассадка врачей организована так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний создан отдельный вход через фильтр-бокс. В каждом кабинете - современное оборудование. Там, где это необходимо, установили дополнительные ультразвуковые приставки. Это позволяет не гонять пациента по этажам, а всё обследование ограничивать одной локацией. Похвастаться таким оснащённым кабинетом может далеко не каждый врач.

В столице продолжается масштабная программа по реконструкции и обновлению московских поликлиник. Сейчас в работе находится около полусотни медучреждений. Часть из них уже начинает потихоньку вступать в работу. Сегодня в городе свои двери открывают сразу четыре обновлённые клиники. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил персонал 134-й поликлиники с новосельем и поблагодарил за самоотверженный вклад врачей во время пандемии.

"Большую часть работы сделало именно амбулаторное звено. Это и диагностика, и выездные бригады по лечению ковидных больных, КТ-центры, всё наблюдение, которое велось, оказание помощи для тех, кто проходил эту болезнь в лёгкой форме. Это очень важно! Иначе бы многие из этих пациентов оказались бы тяжёлыми в наших клиниках с непонятным исходом. Но то, что вот такое внимательное отношение к ним было всё это время - это дорогого стоит! Оно стоит тысячи жизней москвичей! Так что спасибо огромное персоналу вашей клиники!" – обратился к медикам Собянин.

Для внедрения нового стандарта до 2024 года правительство Москвы реализует программу закупки нового оборудования, а также построит 30 новых зданий поликлиники и проведёт реконструкцию 137 зданий медучреждений. Фактически в течение ближайших лет будет капитально отремонтирована треть поликлинического фонда города.

Александра Сергомасова, Андрей Булычёв, Андрей Пашутин, Андрей Корнилов, Андрей Грис. "ТВ Центр".

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