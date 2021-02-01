В российских судах появилась система голосового помощника

Пока что она работает в тестовом режиме

В информационно-аналитическом центре поддержки ГАС "Правосудие" сообщили о запуске в российских судах электронной системы с элементами искусственного интеллекта - с ее помощью можно по телефону узнавать детали рассмотрения дел.

"Позвонив по номеру голосового помощника, можно получить информацию пока только о делах, рассматриваемых в федеральных судах общей юрисдикции Белгородской, Московской и Нижегородской областей", - приводит ТАСС уточнение ИАЦ.

Ожидается, что тестирование продлится как минимум до конца февраля. Чтобы получить у голосового помощника данные о движении дела, необходимо сказать название суда, номер этого дела, а в отдельных случаях - ФИО судьи.

Авторы технологии добавили, что информация пока может предоставляться в неполном объеме ввиду тестового режима работы.

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