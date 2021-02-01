Канадского хоккеиста уволили за кражу клюшки Ковальчука

Он вынес инвентарь из раздевалки после матча рижского "Динамо" с омским "Авангардом"

В Континентальной хоккейной лиге произошел скандал, передает "Интерфакс". Защитник рижского "Динамо" Джордан Мюррей украл из раздевалки клюшку, принадлежащую нападающему омского "Авангарда" Илье Ковальчуку.

Произошло это 27 января, когда команды проводили очный поединок. Вычислили злоумышленника по камерам наблюдения. Канадец вынес клюшку из здания. Инвентарь позже вернули владельцу.

"Динамо" расторгло с 28-летним Мюрреем контракт по обоюдному согласию сторон.

Игроком рижского клуба Мюррей стал в 2020 году. До этого он выступал в Американской хоккейной лиге. За Динамо защитник провел 11 матчей, забросив одну шайбу и сделав шесть результативных передач.

Ковальчук перешел в "Авангард" из "Вашингтона" в декабре 2020 года. Форвард выигрывал Олимпиаду в 2018-м, дважды побеждал на чемпионатах мира, еще два раза становился обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.

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