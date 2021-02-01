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Канадского хоккеиста уволили за кражу клюшки Ковальчука

16:59
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Он вынес инвентарь из раздевалки после матча рижского "Динамо" с омским "Авангардом"

В Континентальной хоккейной лиге произошел скандал, передает "Интерфакс". Защитник рижского "Динамо" Джордан Мюррей украл из раздевалки клюшку, принадлежащую нападающему омского "Авангарда" Илье Ковальчуку.

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Произошло это 27 января, когда команды проводили очный поединок. Вычислили злоумышленника по камерам наблюдения. Канадец вынес клюшку из здания. Инвентарь позже вернули владельцу.

"Динамо" расторгло с 28-летним Мюрреем контракт по обоюдному согласию сторон.

Игроком рижского клуба Мюррей стал в 2020 году. До этого он выступал в Американской хоккейной лиге. За Динамо защитник провел 11 матчей, забросив одну шайбу и сделав шесть результативных передач.

Ковальчук перешел в "Авангард" из "Вашингтона" в декабре 2020 года. Форвард выигрывал Олимпиаду в 2018-м, дважды побеждал на чемпионатах мира, еще два раза становился обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.

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