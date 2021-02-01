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В Минздраве назвали условие для отправки пьяного в вытрезвитель

17:13
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Ранее Госдума приняла закон о возрождении системы медицинских вытрезвителей

В вытрезвитель человека будут отправлять только в том случае, если он находится в беспомощном состоянии и его жизни угрожает опасность, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.

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"Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи", - подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что решение о создании вытрезвителей с учетом региональной потребности принимает каждый конкретный субъект страны.

В декабре 2020 года Государственная дума приняла закон о возрождении системы медицинских вытрезвителей. В пояснительной записке к законопроекту уточнялось, что каждый год более 50 тысяч граждан гибнут по причинам алкогольного опьянения. Вместе с тем с 2011 по 2018 год число совершенных в состоянии опьянения преступлений возросло на 34,9%.

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