ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посольство отреагировало на осквернение памятника красноармейцам в Молдавии

17:39
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Инцидент произошел в ночь на 31 января

Российское посольство в Молдавии осудило акт вандализма в отношении мемориального комплекса на месте захоронения советских солдат у села Руска, передает ТАСС.

В Белграде задержали заливших бетоном Вечный огонь вандалов
Российское посольство потребовало восстановить связь в генконсульстве в Нью-Йорке

Инцидент произошел в ночь на 31 января. Неизвестные сделали на монументе оскорбительную надпись краской.

"Призываем правоохранительные органы и местные власти найти и наказать виновных, а мемориал - привести в надлежащий вид", - заявили в диппредставительстве. Там добавили, что память погибших солдат - священна.

Мемориал воздвигли на месте захоронения воинов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии. Она встретила нацистское наступление на границе 22 июня 1941 года и участвовала в боях под Севастополем и Одессой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Оскверненный памятник Советским воинам в Молдавии
Оскверненный памятник Советским воинам в Молдавии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.