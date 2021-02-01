Посольство отреагировало на осквернение памятника красноармейцам в Молдавии

Инцидент произошел в ночь на 31 января

Российское посольство в Молдавии осудило акт вандализма в отношении мемориального комплекса на месте захоронения советских солдат у села Руска, передает ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на 31 января. Неизвестные сделали на монументе оскорбительную надпись краской.

"Призываем правоохранительные органы и местные власти найти и наказать виновных, а мемориал - привести в надлежащий вид", - заявили в диппредставительстве. Там добавили, что память погибших солдат - священна.

Мемориал воздвигли на месте захоронения воинов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии. Она встретила нацистское наступление на границе 22 июня 1941 года и участвовала в боях под Севастополем и Одессой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"