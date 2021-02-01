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Депутат Мосгордумы Титов отметил инвестиционную привлекательность ОЭЗ "Технополис "Москва"

17:45
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Новые резиденты инвестируют в развитие зоны 17 миллиардов рублей в ближайшие десять лет

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" наращивает число своих резидентов и привлекает наиболее перспективные проекты. Об этом заявил член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Андрей Титов.

По его словам, за прошлый год число резидентов ОЭЗ выросло на четверть, статус получили 22 новых предприятия. Они инвестируют в развитие зоны 17 миллиардов рублей в ближайшие десять лет, отметил Титов в беседе с АГН "Москва".

Парламентарий рассказал, что в ближайшие годы на площадках ОЭЗ будут развернуты фармпредприятия и  производство медтехники: аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательного оборудования, комплектующих для них, медицинских изделий и стерилизующего оборудования.

Другие компании займутся производством микроэлектроники, систем связи, цифровых платформ, оптических и энергоэффективных решений, измерительного, холодильного и нефтесервисного оборудования.

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