В Армении одобрили применение вакцины "Спутник V"

Соответствующее решение принял Минздрав страны

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена Министерством здравоохранения Армении, передает ТАСС со ссылкой сообщение Российского фонда прямых инвестиций.

"Решение об одобрении вакцины принято указом Министерства здравоохранения на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский препарат "Спутник V" зарегистрирован в Гвинее и Алжире. Кроме того, вакцина прошла регистрацию в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Тунисе, Иране, Сербии, Палестине, Венгрии, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

"Спутник V" был создан в центре имени Гамалеи. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции. Также в России одобрено использование препарата "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". В скором времени ожидается регистрация вакцины "КовиВак" от центра имени Чумакова.

Ранее, оценивая ситуацию с COVID-19 в России, президент Владимир Путин отметил, что пока расслабляться преждевременно. В то же время глава государства констатировал, что пандемия постепенно отступает.

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