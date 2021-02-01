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В Армении одобрили применение вакцины "Спутник V"

17:40
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Соответствующее решение принял Минздрав страны

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена Министерством здравоохранения Армении, передает ТАСС со ссылкой сообщение Российского фонда прямых инвестиций.

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"Решение об одобрении вакцины принято указом Министерства здравоохранения на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский препарат "Спутник V" зарегистрирован в Гвинее и Алжире. Кроме того, вакцина прошла регистрацию в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Тунисе, Иране, Сербии, Палестине, Венгрии, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

"Спутник V" был создан в центре имени Гамалеи. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции. Также в России одобрено использование препарата "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". В скором времени ожидается регистрация вакцины "КовиВак" от центра имени Чумакова.

Ранее, оценивая ситуацию с COVID-19 в России, президент Владимир Путин отметил, что пока расслабляться преждевременно. В то же время глава государства констатировал, что пандемия постепенно отступает.

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