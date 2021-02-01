ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сена вышла из берегов в Париже

17:54
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Рейтинг метеоопасности в городе повышен до желтого

Из-за дождей повысился уровень реки Сена в Париже, ряд набережных было решено перекрыть, передает РИА "Новости".

В Британии тысячи человек эвакуировали из-за шторма и наводнения
Жизнь "после": как Париж приходит в себя после удара пандемии

По данным парижской мэрии, уровень воды поднялся до порядка четырех метров. Эксперты предупреждают, что это еще не предел.

Закрыта, в частности, оказалась зона в районе моста Bir-Hakeim, а также участок недалеко от сада Тюильри.

Служба прогнозирования наводнений повысила рейтинг метеоопасности в Париже до желтого. Есть риск наводнения.

Уточняется, что три года назад вода в Сене поднимался до 5,88 метра, во время наводнения в январе 1910-го - до 8,62 метра.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Река Сена
Река Сена
Река Сена
Река Сена
Река Сена
Река Сена
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.