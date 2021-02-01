Сена вышла из берегов в Париже

Рейтинг метеоопасности в городе повышен до желтого

Из-за дождей повысился уровень реки Сена в Париже, ряд набережных было решено перекрыть, передает РИА "Новости".

По данным парижской мэрии, уровень воды поднялся до порядка четырех метров. Эксперты предупреждают, что это еще не предел.

Закрыта, в частности, оказалась зона в районе моста Bir-Hakeim, а также участок недалеко от сада Тюильри.

Служба прогнозирования наводнений повысила рейтинг метеоопасности в Париже до желтого. Есть риск наводнения.

Уточняется, что три года назад вода в Сене поднимался до 5,88 метра, во время наводнения в январе 1910-го - до 8,62 метра.

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