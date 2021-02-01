МИД прокомментировал ситуацию в Мьянме

Ранее военные арестовали там руководителей правительства страны

Москва призывает стороны конфликта в Мьянме к конструктивному диалогу, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

"Надеемся на мирное урегулирование ситуации в соответствии с действующим законодательством через возобновление политического диалога и сохранение устойчивого социально-экономического развития страны, - приводит РИА "Новости" заявление МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что обратили внимание на заявление военных властей о намерении провести новые выборы в парламент через год.

Находящимся в Мьянме российским гражданам рекомендовано избегать мест массового скопления людей.

Утром 1 февраля мьянманские военные арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Ранее военные обвинили правящую партию "Национальная лига за демократию" в фальсификации выборов в свою пользу.

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