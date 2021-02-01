Семья с детьми погибла от отравления угарным газом на Ставрополье

Инцидент произошел в поселке Железноводском Предгорного района

В одной из квартир в поселке Железноводском Предгорного района Ставропольского края были обнаружены мертвыми двое супругов и двое их детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Уточняется, что нашли тела 1 февраля. Погибший мальчик был 2009 года рождения, девочка - 2015-го. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Согласно предварительным данным правоохранительных органов, причиной гибели семьи стало отравление угарным газом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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