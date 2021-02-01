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В России создадут уникальные приборы для исследования морского дна

18:33
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Комплекс получит название "МПАК-3D"

Российская компания "ГидроМаринн" создаст навигационные приборы, которым нет аналогов в мире. Они будут использоваться для комплексной системы исследования морского дна, передает РИА "Новости".

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Комплекс "МПАК-3D" будет состоять из трех элементов: сейсмики, гидроакустической части и электроразведки. Подразумевается, что комплекс объединит на одном судне все необходимое оборудование, что снизит погрешность в навигации.

"МПАК-3D" уже прошел испытания на полигонах в Черном, Белом и в Карском морях. Интерес к комплексу проявляют Япония, Китай и Германия.

Среди его прочих преимуществ - возможность повысить уровень безопасности при нахождении в открытом море, а также решить задачу автоматизации судовождения.

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