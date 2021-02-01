Депутат Мосгордумы Киселёва: Налоговый вычет будет способствовать популяризации массового спорта

Больше людей будут вести здоровый образ жизни, считает парламентарий

Депутат Мосгордумы Мария Киселева заявила, что налоговый вычет за фитнес сделает массовый спорт еще популярнее у горожан.

Если федеральный закон будет принят, то речь пойдет о возврате 13% от денежных средств. При этом максимальная сумма по всем направлениям, за которую можно получить вычет – это 120 тысяч рублей в год. Максимальный размер вычета составит 15 тысяч 600 рублей.

"В общественном сознании часто посещение фитнес-клуба – это нечто среднее между развлечением и данью моде, хотя на самом деле речь идет про заботу о здоровье. На мой взгляд, финансовые льготы могут стимулировать больше людей вести здоровый образ жизни", - сказала Киселева в беседе с АГН "Москва".

Киселева напомнила, что необходимо сохранить документы, подтверждающие фактические расходы – договор со спортивным клубом и чек об оплате услуг. Список организаций, после оплаты услуг в которых можно будет претендовать на вычет, сформируют в Министерстве спорта.

Депутат также отметила, что в настоящее время власти Москвы стремятся обеспечить все районы спортивными учреждениями в шаговой доступности.

"Расходы на серьезные занятия спортом могут быть значительными, особенно для семей с детьми. Поддержка представляется мне очень уместной", - объяснила Киселева.

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