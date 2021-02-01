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Депутат Мосгордумы Киселёва: Налоговый вычет будет способствовать популяризации массового спорта

19:02
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Больше людей будут вести здоровый образ жизни, считает парламентарий

Депутат Мосгордумы Мария Киселева заявила, что налоговый вычет за фитнес сделает массовый спорт еще популярнее у горожан.

Если федеральный закон будет принят, то речь пойдет о возврате 13% от денежных средств. При этом максимальная сумма по всем направлениям, за которую можно получить вычет – это 120 тысяч рублей в год. Максимальный размер вычета составит 15 тысяч 600 рублей.

"В общественном сознании часто посещение фитнес-клуба – это нечто среднее между развлечением и данью моде, хотя на самом деле речь идет про заботу о здоровье. На мой взгляд, финансовые льготы могут стимулировать больше людей вести здоровый образ жизни", - сказала Киселева в беседе с АГН "Москва".

Киселева напомнила, что необходимо сохранить документы, подтверждающие фактические расходы – договор со спортивным клубом и чек об оплате услуг. Список организаций, после оплаты услуг в которых можно будет претендовать на вычет, сформируют в Министерстве спорта.

Депутат также отметила, что в настоящее время власти Москвы стремятся обеспечить все районы спортивными учреждениями в шаговой доступности.

"Расходы на серьезные занятия спортом могут быть значительными, особенно для семей с детьми. Поддержка представляется мне очень уместной", - объяснила Киселева.

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