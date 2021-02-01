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В Красноярске водопроводной водой отравились 27 человек

19:22
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Это случилось в микрорайоне Студенческий городок

В Красноярске некачественной водой из-под крана отравились не менее 27 человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании-поставщика "КрасКом".

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Уточняется, что произошло это в микрорайоне Студенческий городок. Как пишут СМИ, там отключали холодную воду, а после восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус и горечь, позднее появились симптомы тяжелого отравления.

Красноярская прокуратура начала проверку. Жителям микрорайона рекомендовали пока пользоваться холодной водой как технической, предварительно ее прокипятив. Роспотребнадзор в скором времени будет брать дополнительные пробы из распределительной сети и в квартирах.

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