Путин посетил могилы Ланового и Примакова на Новодевичьем кладбище

Глава государства возложил цветы к захоронениям

Президент России Владимир Путин приехал на Новодевичье кладбище, где посетил могилы народного артиста СССР Василия Ланового, похороненного там в понедельник, и бывшего премьер-министра страны Евгения Примакова, тот был похоронен на Новодевичьем кладбище в 2015 году. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что глава государства почтил память Ланового и Примакова, возложив цветы к захоронениям.

До этого Путин на Новодевичьем кладбище посетил могилу первого президента России Бориса Ельцина. 1 февраля тому исполнилось бы 90 лет. Путин заявил, что россияне должны помнить о таких людей, как Ельцин, так как он никогда не боялся брать ответственность за свои действия и судьбу страны.

Прощание с Лановым прошло в понедельник в театре Вахтангова. Под мелодию из фильма "Офицеры" артиста проводили в последний путь аплодисментами.

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