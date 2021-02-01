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Эксперты рассказали о системном кризисе современного мира

19:16
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Одна из проблем - бесконечное потребление

В ходе онлайн-презентации специального выпуска журнала "Россия в глобальной политике" эксперты отметили, что мир переживает системный кризис, а как его решить, никто пока не понимает.

Путин заявил о нарастании противоречий в мировой политике и экономике
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"Это кризис современного капитализма, стимулируемого бесконечным потреблением, при этом с потерей большинства тех этических норм, которые когда-то сделали капитализм относительно цивилизованным и прогрессивным", - приводит РИА "Новости" слова декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергея Караганова.

Он добавил, что озвученная им ситуация сопровождается неконтролируемым процессом цифровизации. Кроме того, нельзя забывать и про загрязнение окружающей среды.

Также все отчетливее проявляется кризис западной цивилизации, утратившей свои коренные ценности, и нарастание авторитарных настроений в мире.

"Этот кризис пока не ведет ни к каким решениям", - заключил эксперт.

Ранее в докладе Всемирного экономического форума перечислили главные риски 2021 года. Первое место заняли инфекционные заболевания. На второй строчке оказались проблемы, связанные с изменением климата. Далее следуют риски, относящиеся к оружию массового уничтожения, утрате биоразнообразия и экстремальным погодным явлениям.

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