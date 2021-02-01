Во Франции задержали подозреваемого в обезглавливании человека

Полицейская операция в Тулоне завершена

Полиция во французском Тулоне задержала мужчину, который подозревается в жестоком убийстве человека и расчленении тела. Спецоперация правоохранительных органов в районе, где была найдена коробка с отрезанной головой, завершена.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ, жертвой преступника мог быть бездомный человек. Официально полиция это пока не подтвердила.

Известно, что после убийства подозреваемый выкинул коробку с головой убитого на улицу. Местный телеканал передает, что в окне дома был замечен мужчина, руки которого были в крови.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"