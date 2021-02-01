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"Мой главный судья": Сергей Лазарев привел сына на работу

20:04
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

На кадрах семилетний Никита наблюдает за отцом с трибуны

Певец Сергей Лазарев показал новое видео со своим наследником, семилетним сыном Никитой. На кадрах, опубликованных в Stories соцсети Instagram, мальчик внимательно наблюдает за работой отца в танцевальном проекте.

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На заднем плане можно увидеть, как Сергей Лазарев демонстрирует класс на паркете с партнершей Екатериной Осиповой. "Мой главный зритель и судья! Сынуля", - подписал короткий ролик с сыном певец.

После окончания съемок певец обнял наследника. Он пообщался с журналистами, с партнершей и своим сыном.

Сергей Лазарев не афиширует личную жизнь и держит в тайне имя своего любимого человека. В 2016 году он объявил, что воспитывает двухлетнего сына. В сентябре 2019 года артист перестал скрывать от общественности годовалую дочь. По словам Лазарева, Никиту и Анну родили разные суррогатные матери.

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