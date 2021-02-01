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В метро Брюсселя мужчина напал с ножом на пассажиров

19:40
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

СМИ сообщают, что есть пострадавшие

На станции метро "Западный вокзал" в брюссельской коммуне Моленбек мужчина с ножом напал на пассажиров, передают ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

По имеющейся на данный момент информации, в результате нападения есть пострадавшие, нападавший нейтрализован полицией, он задержан. Движение на двух ветках на некоторых участках было приостановлено.

Терактом случившееся власти пока не считают. По их данным, преступление носило личный характер. СМИ пишут, что ранение ножом в горло получила женщина. Расследованием займется Управление железнодорожной полиции.

В начале декабря прошлого года неизвестный с ножом напал на людей в Гааге. В результате два человека получили ранения.

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