В Москве арестовали бросившего файер в полицейских участника незаконной акции

Он признал вину и раскаялся

Один из участников несанкционированного митинга в центре Москвы 23 января арестован судом по делу о хулиганстве - он бросил в полицейских файер, передает РИА "Новости".

Произошло это, согласно данным следствия, вблизи улицы Большая Дмитровка. В итоге был задержан 21-летний молодой человек. Он полностью признал вину и раскаялся.

23 января в ряде российских городов проходили несанкционированные властями акции протеста. В результате было возбуждено несколько уголовных дел - в том числе об угрозе массового заражения коронавирусной инфекцией.

В Кремле уровень насилия со стороны участников акций назвали беспрецедентным.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"