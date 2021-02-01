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В Москве арестовали бросившего файер в полицейских участника незаконной акции

20:14
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Он признал вину и раскаялся

Один из участников несанкционированного митинга в центре Москвы 23 января арестован судом по делу о хулиганстве - он бросил в полицейских файер, передает РИА "Новости".

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Произошло это, согласно данным следствия, вблизи улицы Большая Дмитровка. В итоге был задержан 21-летний молодой человек. Он полностью признал вину и раскаялся.

23 января в ряде российских городов проходили несанкционированные властями акции протеста. В результате было возбуждено несколько уголовных дел - в том числе об угрозе массового заражения коронавирусной инфекцией.

В Кремле уровень насилия со стороны участников акций назвали беспрецедентным.

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