Звезда "Мира Дикого Запада" обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии

Эван Рэйчел Вуд была в отношениях с музыкантом четыре года

Американская актриса и модель Эван Рэйчел Вуд, известная, в частности, по своим ролям в сериалах "Мир Дикого Запада" и "Милдред Пирс", написала у себя в Instagram, что много лет была жертвой насилия со стороны музыканта Мэрилина Мэнсона.

"Человека, издевавшегося надо мной, зовут Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я еще была подростком, и на протяжении нескольких лет издевался надо мной", - заявила актриса.

Она добавила, что Мэнсон также манипулировал ей, но она не хочет больше жить в страхе и призывает всех обратить внимание на поведение музыканта.

Вуд и Мэнсон состояли в отношениях в общей сложности четыре года. В 2010-м пара объявила о помолвке, но затем расторгла ее.

Журнал Vanity Fair отмечает, что в знак поддержки Вуд еще четыре девушки заявили о случаях недостойного поведения Мэнсона.

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