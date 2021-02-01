ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Звезда "Мира Дикого Запада" обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии

20:29
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Эван Рэйчел Вуд была в отношениях с музыкантом четыре года

Американская актриса и модель Эван Рэйчел Вуд, известная, в частности, по своим ролям в сериалах "Мир Дикого Запада" и "Милдред Пирс", написала у себя в Instagram, что много лет была жертвой насилия со стороны музыканта Мэрилина Мэнсона.

"Копия Кардашьян": почему российские звезды одинаковые в Instagram
Дава попал в больницу после расставания с Бузовой

"Человека, издевавшегося надо мной, зовут Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я еще была подростком, и на протяжении нескольких лет издевался надо мной", - заявила актриса.

Она добавила, что Мэнсон также манипулировал ей, но она не хочет больше жить в страхе и призывает всех обратить внимание на поведение музыканта.

Вуд и Мэнсон состояли в отношениях в общей сложности четыре года. В 2010-м пара объявила о помолвке, но затем расторгла ее.

Журнал Vanity Fair отмечает, что в знак поддержки Вуд еще четыре девушки заявили о случаях недостойного поведения Мэнсона.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мэрилин Мэнсон и Эван Рэйчел Вуд
Мэрилин Мэнсон и Эван Рэйчел Вуд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.