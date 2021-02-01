Появились подробности нападения на людей с ножом в Брюсселе

Мужчина атаковал свою подругу в метро

Как пишет газета Derniere heure, на станции брюссельского метро "Западный вокзал" в коммуне Моленбек неизвестный мужчина ранил ножом пятерых человек. Инцидент стал следствием частной ссоры, сказано в материале.

Мужчина, в частности, ударил ножом свою подругу, у нее рана горла. Нападавший задержан правоохранительными органами. Терактом случившееся полиция не считает. Станция сейчас закрыта, там работают следователи.

Официальных данных о пострадавших к настоящему моменту нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"