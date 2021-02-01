Путин наградил медработников за борьбу с COVID-19

Среди них врачи, акушерки и медсестры, которые проявили самоотверженность в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении медработников за самоотверженность и профессионализм, проявленные в борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Документ опубликован на портале правовой информации.

Среди тех, кого отметил глава государства – врачи, акушерки, санитарки, медсестры. Награждены также чиновники разных уровней и сотрудники больниц в регионах. Полный список доступен по ссылке.

В частности, Почетной грамотой президента России была награждена помощница министра здравоохранения России Оксана Гусева.

"За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации Гусеву Оксану Игоревну - помощника министра здравоохранения России", - говорится в документе.

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