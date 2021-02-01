ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мадуро заявил о стопроцентной эффективности вакцины "Спутник V"

20:50
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Серьезных осложнений от препарата в Венесуэле не зарегистрировано

В ходе проводимых в Венесуэле клинических испытаний российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показала стопроцентную эффективность, сообщил во время транслировавшегося в Twitter интервью президент страны Николас Мадуро.

Вакцина от COVID-19 становится доступнее для жителей отдаленных районов
В Армении одобрили применение вакцины "Спутник V"

"Мы провели испытания в Венесуэле, и она показала стопроцентную эффективность", - подчеркнул политик.

Он добавил, что никаких серьезных осложнений от российской вакцины в Венесуэле не зарегистрировано.

Ранее венесуэльский врач Алексис Гарсия Пиньера, возглавляющий группу исследователей "Спутника V", сообщил, что первую дозу получили более 200 добровольцев, два компонента - 40. По его словам, были выявлены только легкие осложнения: гриппозное состояние, головная боль или боль в месте укола.

В декабре прошлого года Венесуэла и Россия подписали соглашение о поставках в южноамериканскую страну 10 миллионов доз "Спутника V".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.