Мадуро заявил о стопроцентной эффективности вакцины "Спутник V"

Серьезных осложнений от препарата в Венесуэле не зарегистрировано

В ходе проводимых в Венесуэле клинических испытаний российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показала стопроцентную эффективность, сообщил во время транслировавшегося в Twitter интервью президент страны Николас Мадуро.

"Мы провели испытания в Венесуэле, и она показала стопроцентную эффективность", - подчеркнул политик.

Он добавил, что никаких серьезных осложнений от российской вакцины в Венесуэле не зарегистрировано.

Ранее венесуэльский врач Алексис Гарсия Пиньера, возглавляющий группу исследователей "Спутника V", сообщил, что первую дозу получили более 200 добровольцев, два компонента - 40. По его словам, были выявлены только легкие осложнения: гриппозное состояние, головная боль или боль в месте укола.

В декабре прошлого года Венесуэла и Россия подписали соглашение о поставках в южноамериканскую страну 10 миллионов доз "Спутника V".

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