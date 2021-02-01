ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЦБ сообщили об ускорении годовой инфляции в России

20:54
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Пик ожидается в феврале

Согласно данным из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Банка России, на которые ссылается ТАСС, годовая инфляция в стране в начале года продолжает ускоряться. Ожидается, что ее пик придется на февраль.

Мишустин обсудил поддержку регионов со сложной экономической ситуацией
В ЦБ рассказали, как избавиться от навязчивых звонков из банков

"После начнет снижаться на фоне одновременного замедления месячного роста цен и действия эффекта высокой базы 2020 г.", - уточняется в документе.

К концу 2021 года , согласно прогнозу ЦБ, инфляция составит 3,5-4%.

Кроме того, в бюллетене сказано, что в первой половине 2020-го российская экономика продолжит восстановление, но показатели кредитного качества банковского корпоративного кредитного портфеля в целом несколько снизятся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионеры на овощной ярмарке
Пенсионеры на овощной ярмарке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.