В ЦБ сообщили об ускорении годовой инфляции в России

Пик ожидается в феврале

Согласно данным из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Банка России, на которые ссылается ТАСС, годовая инфляция в стране в начале года продолжает ускоряться. Ожидается, что ее пик придется на февраль.

"После начнет снижаться на фоне одновременного замедления месячного роста цен и действия эффекта высокой базы 2020 г.", - уточняется в документе.

К концу 2021 года , согласно прогнозу ЦБ, инфляция составит 3,5-4%.

Кроме того, в бюллетене сказано, что в первой половине 2020-го российская экономика продолжит восстановление, но показатели кредитного качества банковского корпоративного кредитного портфеля в целом несколько снизятся.

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