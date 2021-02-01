Байден призвал оказать давление на военных в Мьянме

По словам президента США, Вашингтон будет поддерживать восстановление демократии в стране

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США намерены поддерживать восстановление демократии в Мьянме, но могут пересмотреть санкционный режим в случае отхода страны от этих ценностей, передает РИА "Новости".

Американский лидер призвал международное сообщество вместе оказать воздействие на военных Мьянмы, назвав их власть "захваченной". Байден также заявил, что арестованные представители правительства должны быть освобождены.

"В демократии сила никогда не должна пытаться поменять волю народа или попытаться стереть исход заслуживающих доверия выборов", - подчеркнул глава Белого дома.

Утром 1 февраля мьянманские военные арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Правящую партию "Национальная лига за демократию" они обвинили в фальсификации выборов в свою пользу.

Вскоре военные сменили 11 министров кабинета страны и отправили в отставку 24 заместителя министров. Приказы были за подписью главнокомандующего вооруженных сил Мьянмы Мин Аунг Хлайна. К нему перешли все властные полномочия.

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