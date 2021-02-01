"Впал в какое-то состояние": отец-изверг из Омска нелепо оправдался за избиение детей

Эдуарду Юнусову грозит от трех до семи лет заключения

Паникой и спортивным воспитанием объяснил жестокое избиение своих детей житель Омска, задержанный полицией. Поводом к началу доследственной проверки и возбуждению уголовного дела стало видео в интернете, на котором мужчина поочередно с силой кидает на пол пятилетнего сына и восьмилетнюю дочь. Как позже установили сотрудники полиции, видеозапись сделала мать детей.

Омские СМИ сообщают, что этого человека зовут Эдуард Юнусов. Ему 45 лет. Мужчина в подавленном состоянии находится в полиции. Он никого не убил, но преступление, в совершении которого его подозревают, пользователи соцсетей охарактеризовали как зверское и чудовищное. Это самые мягкие эпитеты.

На видео мужчина ругается на двоих детей. Те плачут. Первым стоит мальчик - ему пять лет. В какой-то момент разъяренный отец хватает его за одежду. Девочке восемь лет. Видео снимает супруга Эдуарда. Судя по раздающемуся плачу, у неё на руках ещё один маленький ребёнок. А Эдуард продолжает ругаться. Якобы дети слишком громко кричат. Пинает ногой мальчика в голову. Женщина не вмешивается и уходит, когда мужчина её прогоняет, а сам он продолжает избиение.

"Я испугался за детей, когда они играли, то очень громко орали. Я думал, что-то с ними произошло. На вот этой панике и испуге я их подхватил. И вот так поступил с детьми. Впал в какое-то состояние "несостояния". Потом понял, что произошло. Испугался за детей. Был разговор с женой. Был разговор с детьми", - заявил задержанный Эдуард Юнусов.

Когда это видео появилось в интернете, пользователи предположили, что данная экзекуция над детьми отнюдь не первая, раз мать решила снять всё на видео. И удивлялись, почему она не заявила в полицию, и как вообще видеокадры оказались в Сети.

"По словам женщины, сообщать о происшествии в полицию она побоялась, опасаясь реакции супруга. В Сети интернет запись была размещена её знакомыми", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщается, что мужчина уже был ранее судим за кражу. Когда, не уточняется. Но еще в 2015 году его супруга под красивой семейной фотографией подписала: "Даже если весь мир будет против него и если все скажут, что он не прав, я всё равно подойду, возьму его за руку и встану рядом. И не потому, что он плохой или хороший, а потому что он часть моей души, а от себя я отказаться не могу".

Семья Юнусовых – это трое детей и старшая девочка, которая не является родной для Эдуарда, как пишут омские СМИ - живут в кирпичном частном доме с капитальным забором и воротами. Глава семейства занимается бизнесом.

Мама детей уверяла полицейских, что это был единственный нервный срыв. Якобы супруг просто был пьян. А детей он воспитывает в так называемом спортивном режиме. Обычно в качестве наказания были отжимания. Мог, правда, и ремнем ударить. Соседи тоже утверждают: чего-то странного раньше не замечали.

"Я и видео видел. И самое интересное, я даже не узнал, что это наш сосед. Я даже под видео написал, как и все в принципе: напишите адрес, мы с ним разберемся. А в итоге оказалось, что он еще и сосед", - сообщил сосед Вячеслав.

Полицейские, увидев кадры в интернете, личность подозреваемого установили за два часа. И данные, которые собрали следователи, отличаются от того, о чём говорят знакомые семьи Юнусовых.

"Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 117 УК России "Истязание несовершеннолетнего". Как уже удалось установить следователю, мужчина неоднократно применял физическую силу в качестве наказания, воспитывая своих троих детей", - заявила старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области (по взаимодействию со СМИ) Лариса Болдинова.

Прокуратура поставила расследование этого дела на контроль. По статье "Истязание" Эдуарду Юнусову грозит от трёх до семи лет заключения. Дети вместе с мамой находятся в больнице. Опасений за их здоровье у врачей нет.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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