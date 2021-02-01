Коронавирус в мире: протесты против карантина и проблемы с вакцинацией

Западные фармкомпании не справляются с обещанными объемами поставок вакцин

Общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 103 миллиона человек. Четверть из них - жители США. Вакцинация, на которую делали основную ставку в западных странах, идёт медленно.

Поднимается волна протестов против прививок. В Лос-Анджелесе один из крупнейших в Америке пунктов вакцинации временно прекратил работу из-за демонстрантов. Люди также требуют отмены масочного режима и строгих ограничений.

Власти некоторых стран, напротив, в последнее время меры ужесточают. Во Франции обсуждают возможность дополнительных ограничений, так как статистика распространения вируса пока неутешительная. Правительство намерено рассмотреть возможность закупки российской вакцины. Казахстан уже начал вакцинацию граждан "Спутником V".

В Бельгии протесты против карантина вылились в столкновения с полицией, передает "ТВ Центр". Около 400 человек задержано. Но режим комендантского часа сохраняется, школы закрыты.

Западные фармацевтические компании не справляются с обещанными объёмами поставок вакцин в европейские страны. В Еврокомиссии признали, что выправить ситуацию не удастся, по крайней мере, до апреля.

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