Умер актер Виктор Павлюченков

Ему было 57 лет

Союз кинематографистов России сообщил о смерти актера Виктора Павлюченкова. Артисту было 57 лет.

"1 февраля на 58-м году скоропостижно ушел из жизни актер театра и кино, каскадер, сценарист Виктор Владимирович Павлюченков", - сказано в сообщении союза. Причина смерти актера не уточняется.

Павлюченков снялся в фильмах "Батюшка", "Атаман", "До третьих петухов", "Апостол", "Предсказание" и "Всем скорбящим радость". Также он работал каскадером, а также сценаристом программ на телеканалах, в том числе ТВЦ.

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