Эрдоган задумался о новой конституции для Турции

Ее разработка может начаться уже в ближайшее время

В Турции могут разработать новую конституцию. Об этом сообщил президент страны Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

"Возможно, настало время обсудить новую конституцию Турции. Мы можем приступить к этому в предстоящий период", - сказал глава государства.

Он добавил, что "процесс должен быть реализован прозрачно", а итоговый текст представят "на усмотрение нации".

Действующая конституция Турции менялась уже несколько раз. Последние изменения сменили строй с республиканского на президентский.

Ранее Эрдоган заявил, что пробел, который образовался в Европейском союзе после выхода из его состава Великобритании, может заполнить Турция. Прежде турецкий лидер отмечал, что Анкара полна решимости к евроинтеграции и стремится строить свое будущее с Европой.

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