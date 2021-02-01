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Кабмин подготовил предложения по индексации пенсий работающим

21:54
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Доклад правительства направлен в Кремль

Как сообщили в пресс-службе правительства России, по поручению Владимира Путина кабмин подготовил и направил в Кремль предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров.

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"Доклад в установленном порядке передан в Администрацию президента", - цитирует сообщение ТАСС.

В начале января президент поручил правительству представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров до 1 февраля 2021 года. Эти пенсии не индексируются с 1 января 2016-го. Такое решение было принято для уменьшения дефицита Пенсионного фонда.

Ранее стало известно, что на индексацию социальных выплат с 1 февраля выделят 435 миллиардов рублей. Так, ежемесячная денежная выплата выросла с понедельника на 4,9%. На нее имеют право, в частности, ветераны, инвалиды и герои труда.

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