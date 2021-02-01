Россия продлила запрет на полеты в Британию

На территории страны выявлен более заразный штамм коронавируса

Россия продлевает срок приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 февраля. Об этом сообщили в федеральном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года", - уточнили в оперштабе.

Авиасообщение с Великобританией было приостановлено 22 декабря 2020 года. На территории Соединенного Королевства выявили новый штамм коронавируса. Как подтвердили во Всемирной организации здравоохранения, этот штамм оказался более заразен.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация вируса более смертельна. Как отметил политик, при заражении "обычным" штаммом из тысячи инфицированных умирают примерно 10 человек, при новом - 13-14 человек.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты надежно выявляют этот штамм, на эффективности отечественных вакцин он не сказывается.

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