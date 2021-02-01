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Чехия ужесточила правила въезда в страну

23:05
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Всех прибывающих ждет пятидневная изоляция

Власти Чехии ужесточили режим ограничений из-за распространения коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное радио.

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С 5 февраля все прибывающие в страну граждане будут обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19 и пройти пятидневный режим самоизоляции. Выходить из дома им разрешат, если повторный ПЦР-тест, сделанный не ранее пяти дней после прибытия в республику, подтвердит, что они не заразились инфекцией.

Ранее сообщалось, что власти Чехии запретили въезд иностранцам из-за ситуации с коронавирусом. Посетить страну разрешат в исключительных случаях.

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