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Две женщины пострадали при нападении в брюссельском метро

23:00
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Мужчина атаковал свою сожительницу на станции "Западный вокзал"

В результате нападения вооруженного ножом преступника в метро Брюсселя ранения получили две женщины, передает ТАСС со ссылкой на полицию города.

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Инцидент произошел в вагоне на станции "Западный вокзал" в коммуне Моленбек. Как уточнили в правоохранительных органах, мужчина нанес несколько ударов ножом своей сожительнице. Убегая, он толкнул другую женщину, та получила травмы.

Нападавшего задержали. Терактом, подчеркнули в полиции, это не является, речь идет о бытовой ссоре.

Местные СМИ пишут, что женщина, которую толкнул нападавший, - беременна. Станция была закрыта в течение более четырех часов.

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